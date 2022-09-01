الأولى
فرق تفرض “الويكلو” على منابر إعلامية
رؤساء يطردون صحافيين من ندوات ويمنعون لاعبيهم من التصريحات والعصبة مطالبة بتصحيح الوضع يلوح رؤساء بعض فرق كرة القدم بورقة الاعتماد المخصص للمنابر الإعلامية لحضور المباريات والتداريب، ويشهرونها سيفا قاطعا في وجه كل من انتقد تسيير مسؤول أو تحدث عن نقاط غامضة أو اختلالات صفقة انتقال لاعب،أكمل القراءة »
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