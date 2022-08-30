الرياضة
طنجة يطلب اللجوء بالمحمدية
يستقبل السوالم السبت بالبشير وغبرة يغيب أربعة أشهر حولت إدارة اتحاد طنجة وجهتها من ملعب مولاي عبد الله بالرباط صوب ملعب البشير بالمحمدية، لاستقبال اولى مبارياته أمام شباب السوالم السبت المقبل، في السادسة، ضمن الدورة الأولى من البطولة. وأربك تأخر الأشغال بالملعب الكبير بطنجة حسابات الفريق، الذيأكمل القراءة »
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