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تونسيون غاضبون على رئيسهم

منذ 5 دقائق
Tunisian protesters raise placards on July 22, 2022, during a demonstration along Habib Bourguiba avenue in the capital Tunis, against their president and the upcoming July 25 constitutional referendum. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
أحزاب سياسية وشخصيات عمومية تدين انزلاقات قيس سعيد لم تحظ خطوة استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم الجبهة الانفصالية، على هامش قمة «تيكاد»، بالإجماع في الداخل التونسي، إذ قوبلت هذه الخطوة بالإدانة والامتعاض من قبل جهات كثيرة ومختلفة، ويتعلق الأمر برؤساء أحزاب سياسية، ومثقفين وشخصيات عمومية وصحافيينأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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