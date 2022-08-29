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تونسيون غاضبون على رئيسهم
أحزاب سياسية وشخصيات عمومية تدين انزلاقات قيس سعيد لم تحظ خطوة استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم الجبهة الانفصالية، على هامش قمة «تيكاد»، بالإجماع في الداخل التونسي، إذ قوبلت هذه الخطوة بالإدانة والامتعاض من قبل جهات كثيرة ومختلفة، ويتعلق الأمر برؤساء أحزاب سياسية، ومثقفين وشخصيات عمومية وصحافيينأكمل القراءة »
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