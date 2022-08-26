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الرياضة

فريق يتهم بلقشور بتشريده

منذ دقيقة واحدة
رئيس العصبة يرد: الملعب ومركز التكوين تابعان للجامعة فجر فريق الغنادرة، الملتحق حديثا بعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، ملفا، بطله عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية الاحترافية، ورئيس المجلس الجماعي للزمامرة. وأكد عبد الكريم المستكفي، رئيس فريق الغنادرة لـ “الصباح”، أنه أسس الفريق ليشكل امتدادا لنهضة الزمامرة،أكمل القراءة »

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