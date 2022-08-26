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الرياضة

المرسلي بآسفي مقابل 167 مليونا

منذ 10 دقائق
حسم أولمبيك آسفي صفقة اللاعب سعد المرسلي، بعد مفاوضات مع مسؤولي فريقه سريع وادي زم. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسيري وادي زم رفضوا التنازل عن اللاعب بالمجان، رغم المحاولات الكثيرة التي قام بها من أجل فسخ عقده، للانتقال صوب فريق آسفي. وكشف مصدر مسؤول أنهأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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