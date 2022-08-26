الرياضة
أكرد يخضع للترويض بالمعمورة
ويستهام وافق على رغبة اللاعب والجامعة شرع نايف أكرد، مدافع ويست هام الإنجليزي والمنتخب الوطني، في عملية الترويض بالمركز الطبي التابع لمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، بعد العملية الجراحية التي أجريت له، عقب تعرضه للإصابة، في إحدى مباريات فريقه الإعدادية. وعلمت “الصباح” أن الجامعة الملكية المغربيةأكمل القراءة »
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