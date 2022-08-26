الصباح الفني
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لديها 12 طفلا وعمرها 37 سنة رحبت الأمريكية فيرونيكا ميريت بطفلها الثاني عشر في سن الـ37 فقط ليتضاعف بذلك عدد أفراد عائلتها من جديد. ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أنجبت فيرونيكا أول أطفالها في سن الـ15، والآن لديها 12 طفلا، ليس هذا فحسب، بل إن أول أحفادهاأكمل القراءة »
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