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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
لديها‭ ‬12‭ ‬طفلا‭ ‬وعمرها‭ ‬37‭ ‬سنة رحبت‭ ‬الأمريكية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬ميريت‭ ‬بطفلها‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ37‭ ‬فقط‭ ‬ليتضاعف‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ “‬ذا‭ ‬صن‭” ‬البريطانية،‭ ‬أنجبت‭ ‬فيرونيكا‭ ‬أول‭ ‬أطفالها‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ15،‭ ‬والآن‭ ‬لديها‭ ‬12‭ ‬طفلا،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬أول‭ ‬أحفادها‭أكمل القراءة »

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