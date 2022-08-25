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الرياضة

عموتة غاضب رغم الثلاثية

منذ 10 دقائق
المنتخب الوطني هزم جامايكا وسيواصل تحضيراته في شتنبر فاز المنتخب الوطني المحلي على نظيره الجامايكي بثلاثة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الثانية من دوري النمسا الدولي. وتقدم المنتخب المحلي في النتيجة بواسطة أحمد حمودان، لاعب الجيش الملكي، في الدقيقة 32، ثمأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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