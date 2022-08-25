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الرياضة

آسفي يفسخ عقد بوعلي

منذ 10 دقائق
الطاقم التقني تراجع عن قرار الاستغناء عن لاعبي الأمل توصل مسؤولو أولمبيك آسفي إلى اتفاق نهائي مع المهاجم ياسين بوعلي، يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين، بعدما وضعه المدرب المصري طارق مصطفى في قائمة المغادرين. وأفاد مصدر مسؤول أن اللاعب تفهم الوضع، وعبر عن رغبته في تغيير الأجواء،أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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