وطنية
حرب معاشات المستشارين تستعر
متقاعدو الغرفة الثانية يطعنون دستوريا في تحويل ملايير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية استعرت حرب توزيع ” كعكة” 13 مليار سنتيم من صندوق معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين، بين المشرعين، الذين صادقوا على مقترح القانون بصفة نهائية، وقرروا تحويل 3 ملايير سنتيم من ودائع الصندوق إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالغرفةأكمل القراءة »
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