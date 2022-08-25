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وطنية

حرب‭ ‬معاشات‭ ‬المستشارين‭ ‬تستعر

منذ 58 ثانية
مجلس‭ ‬المستشارين‭      (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
متقاعدو‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬يطعنون‭ ‬دستوريا‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬ملايير‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية استعرت‭ ‬حرب‭ ‬توزيع‭ ” ‬كعكة‭” ‬13‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬معاشات‭ ‬البرلمانيين‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬بين‭ ‬المشرعين،‭ ‬الذين‭ ‬صادقوا‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية،‭ ‬وقرروا‭ ‬تحويل‭ ‬3‭ ‬ملايير‭ ‬سنتيم‭ ‬من‭ ‬ودائع‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالغرفة‭أكمل القراءة »

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