ملف الصباح
المغرب فرنسا… وهم الحماية
تغير المواقف الدولية لصالح مغربية الصحراء كشف لعبة مصالح باريس كشفت التحولات المسجلة في مواقف الدول المؤثرة في النزاع المفتعل بخصوص الصحراء، سياسة الدولة الفرنسية تجاه المغرب، إذ أصبحت باريس تغرد خارج سرب عواصم الدول الصديقة والشريكة وغارقة في مناورات سياسة “فرق تسد” التي تستمد أصولها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا