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المغرب فرنسا… وهم الحماية

منذ دقيقة واحدة
France's President Emmanuel Macron delivers a speech to the local French community in Cameroon during a meeting at the French Embassy in Yaounde, on July 26, 2022. - Emmanuel Macron in on a three-day African tour in Cameroon, Benin and Guinea-Bissau. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
تغير المواقف الدولية لصالح مغربية الصحراء كشف لعبة مصالح باريس كشفت التحولات المسجلة في مواقف الدول المؤثرة في النزاع المفتعل بخصوص الصحراء، سياسة الدولة الفرنسية تجاه المغرب، إذ أصبحت باريس تغرد خارج سرب عواصم الدول الصديقة والشريكة وغارقة في مناورات سياسة “فرق تسد” التي تستمد أصولها منأكمل القراءة »

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