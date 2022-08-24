إسرائيل تكشف تاريخ إصدار تأشيرات عمل المغاربة

كشف مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، أمس (الثلاثاء)، أن الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بإسرائيل للمغاربة، سيتم نشره بعد توقيع الاتفاقية الرسمية بين الحكومتين المغربية والاسرائيلية، والمصادقة عليها.

وأوضح المكتب، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الشركات الإسرائيلية تقوم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الإسرائيلية، بالترتيب بشكل خاص لتأشيرات العمل الصادرة للمغاربة قصد الذهاب لإسرائيل، لكن إصدارها لم يتم إلى غاية توقيع الاتفاقية المرتقبة بين الحكومتين.

في السياق ذاته، نفى مكتب الاتصال الإسرائيلي أي صلة له بما يسمى “مكتب الوساطة الذي يوفر للشباب المغاربة فرص عمل في إسرائيل”، والموجود بالبيضاء، أو بأي مكتب آخر يدعي إصدار تأشيرات عمل إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التوضيحات على ضوء المشاروات التي جمعت، في يونيو الماضي، اييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ونظيرها عبد الوافي لفتيت، والتي أعلن فيها الطرفان عزمهما على التوصل إلى اتفاق عمل يمكن العمال المغاربة من العمل في إسرائيل.

يسرى عويفي