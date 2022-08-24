الرياضة
المولودية ينتدب 15 لاعبا
أبرزهم كدارين والجعواني يبحث عن انتدابات أخرى عزز مولودية وجدة صفوفه بمجموعة من اللاعبين الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بلغ عددهم خمسة عشر لاعبا، أشرف عليها المدرب منير الجعواني، والرئيس محمد هوار، في غياب أعضاء المكتب المسير، الذي لم يشكل بعد. واللاعبون هم الحارس زياد العفسةأكمل القراءة »
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