الرياضة
الواخيدي مدربا لوفاق آسفي
عين المكتب المسير لوفاق آسفي لاعبه السابق عبد الصمد الواخيدي، مدربا للفريق في الفترة المقبلة. وقال عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، إن اختيار المدرب الجديد، جاء بعد عدة مشاورات داخل المكتب المسير، وتم الإجماع على ضرورة منحه فرصة لإثبات ذاته في بطولة الهواة. وتابع المتحدث نفسه أنأكمل القراءة »
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