مجتمع
“إرهاب” نساء في الشواطئ
قدمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب شكاية إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، وعامل إقليم الدريوش بخصوص لافتة تفيد أن شاطئ حامة الشعابي الواقع بجماعة دار الكبداني التابعة لإقليم الدريوش، ممنوع على النساء يوم الجمعة، وتخصص لهن الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانيةأكمل القراءة »
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