مجتمع
احتجاج ببولمان بسبب العطش
يعتصم سكان دواوير بجماعة إنجيل ببولمان، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقري القيادة والجماعة، احتجاجا على أزمة عطش يعانون منها واستفحلت بحلول الصيف دون أن تنفع حلول رسمية مؤقتة في التخفيف من معاناتهم، بحثا عن قطرات ماء بكميات كافية للشرب وتوريد ماشيتهم. ويقضي الغاضبون ساعات في معتصمهمأكمل القراءة »
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