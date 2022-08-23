الرياضة
نجيمة بالأهلي الليبي
التحق ياسين نجيمة، العميد السابق لشباب السوالم، بالأهلي الليبي، في أول تجربة سيخوضها خارج المغرب، بإلحاح من المدرب التونسي فتحي الجبال. وأكد نجيمة أنه وقع عقدا يمتد لموسم واحد، إذ يسعى للنجاح في المهمة رفقة واحد من أبرز الأندية الليبية. وأضاف نجيمة في تصريح ل»الصباح»، أنه سيبذلأكمل القراءة »
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