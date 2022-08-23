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غانم في “أنستونا” بدأت النجمة دنيا سمير غانم أول تداريب مسرحيتها الجديدة “أنستونا»، التي تعد تجربتها الأولى في المسرح، وهي من إخراج خالد جلال. ومن جهة أخرى، يعرض حاليا لدنيا سمير غانم فيلم «تسليم أهالي» ويشارك في بطولته هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد منأكمل القراءة »
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