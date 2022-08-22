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الرياضة

الجيش يخطف حارس سطاد

منذ دقيقتين
تعاقد الجيش الملكي مع أيوب بولبير، حارس مرمى سطاد المغربي، لموسمين قابلين للتجديد، بعد أن اجتاز الاختبار الطبي بنجاح الجمعة الماضي. والتحق بولبير بالمركز الرياضي العسكري بالمعمورة، ليكون الحارس الثالث في الفريق الأول. ويملك بولبير تجربة مهمة، منذ أن أنهى تكوينه بأكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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