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الرياضة

ألعاب القوى ترفع رأس الرياضة المغربية

منذ 36 ثانية
حصدت 14 ميدالية بألعاب التضامن الإسلامي بتركيا أنهت الرياضة الوطنية مشاركتها في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرتبة السادسة، برصيد 62 ميدالية، منها 15 ذهبية و13 فضية و34 نحاسية، والرتبة الأولى عربيا. وتصدرت ألعاب القوى الوطنية قائمة الرياضات المتوجة في هذه الدورة، برصيد 14 ميدالية، منها أربعأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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