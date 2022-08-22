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الصباح الفني

أحرار‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ “‬ثامازيرث‭”‬

منذ 14 دقيقة
لطيفة أحرار (أرشيف)
اختيرت‭ ‬الفنانة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار،‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬مهرجان‭ “‬ثامازيرث‭” ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬المنظمة‭ ‬بمدينة‭ ‬إيموزار‭ ‬كندر‭ ‬بصفرو،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬صوت‭ ‬الشباب‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للثقافة‭ ‬الأمازيغية،‭ ‬إلى‭ ‬وتتواصل‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬25‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭.‬ وتنظم‭ ‬للمناسبة‭ ‬الجائزة‭ ‬الوطنية‭ ‬للثقافة‭ ‬الأمازيغية‭ ‬صنف‭ ‬المسرح‭ ‬بجهة‭ ‬الأطلس‭ ‬المتوسط،‭أكمل القراءة »

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