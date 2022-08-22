الصباح الفني
أحرار ضيفة شرف “ثامازيرث”
اختيرت الفنانة لطيفة أحرار، ضيفة شرف مهرجان “ثامازيرث” في دورته الثالثة المنظمة بمدينة إيموزار كندر بصفرو، من قبل جمعية صوت الشباب بدعم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى وتتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 25 غشت الجاري. وتنظم للمناسبة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف المسرح بجهة الأطلس المتوسط،أكمل القراءة »
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