الصباح الفني
الوالي وعيد زواجه
اختار الممثل والمخرج رشيد الوالي الاحتفال بعيد زواجه بطريقة مختلفة، من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على “إنستغرام” رفقة زوجته أثناء الاستمتاع بأجواء الصيف على الشاطئ. وجاء في تعليق الوالي على الصورة قوله “المهم هو أن نكون معا. نضحك معا نفرح معا. فالسعادة لا تكون سعادةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا