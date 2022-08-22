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الصباح الفني

الوالي‭ ‬وعيد‭ ‬زواجه

منذ 7 دقائق
‭ ‬رشيد‭ ‬الوالي‭ ‬وزوجته‭ (‬خاص‭)‬
اختار‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬رشيد‭ ‬الوالي‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬زواجه‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬رفقة‭ ‬زوجته‭ ‬أثناء‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬الوالي‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬قوله‭ “‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬معا‭. ‬نضحك‭ ‬معا‭ ‬نفرح‭ ‬معا‭. ‬فالسعادة‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬سعادة‭أكمل القراءة »

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