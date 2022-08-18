حرائق الغابات تودي بحياة 37 شخصا في الجزائر

أودت حرائق الغابات التي اندلعت، مؤخرا، بعدد من ولايات الجزائر، بحياة 37 شخصا، خلفت و228 مصابا، وذلك وفق الوقاية المدنية الجزائرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية العامة للوقاية المدنية تأكيدها ، في آخر احصائياتها، أن حرائق الغابات “المهولة” في ولاية الطارف أودت بحياة 30 شخصا، وأصيب 161 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر نشوب 118 حريقا في الساعات الأخيرة، في غابات وأحراش 21 ولاية بالجزائر.

كما أتت ألسنة النيران على 14 ألف هكتار من المساحة الغابوية في الطارف.

وشهدت الجزائر السنة الماضية حرائق مهولة في عدد من الولايات الساحلية خلفت 90 قتيلا ، وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.