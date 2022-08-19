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ملف الصباح

من حلاق بسيط إلى ثري

منذ 4 دقائق
استدراج جنسي لخليجيين وتهديدات بالفضيحة لطلب أموال مضاعفة ضمن قضايا الابتزاز بأشرطة فاضحة، تلك التي كان ضحاياها خليجيون، سقطوا في الفخ، ورغم دفعهم أموالا كثيرة، ظلوا تحت رحمة مصوريهم، يتلقون في كل مرة اتصالات تخيرهم بين مدهم بالمزيد من المال، أو فضحهم بنشر فيديوهاتهم للعلن على منصاتأكمل القراءة »

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