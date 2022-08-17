الرياضة
الرجاء ينهي مسلسل كابانغو
فسخ عقده بطلب من البنزرتي وباديبانغا في الطريق أنهى الرجاء الرياضي عقد مهاجمه كاديما كابانغو، بالتراضي، بعدما طلب المدرب فوزي البنزرتي الاستغناء عنه. وألحق الرجاء لاعبه بتداريب فريق الأمل، قبل أن يجتمع مع أعضاء المكتب المسير وينهي الارتباط معه مقابل مبلغ مالي، أقل مما كان يطالب بهأكمل القراءة »
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