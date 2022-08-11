اذاعة وتلفزيون
التلفزيون ينفتح على الجالية المغربية
استقبال عدد من الشباب القادمين من عدة بلدان افتتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الاثنين الماضي، بمقرها المركزي في الرباط، فعاليات الأبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المنظمة من طرف المؤسسة. وأفادت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه خلال اليوم الأول من هذه الفعاليات، تم استقبال عدد منأكمل القراءة »
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