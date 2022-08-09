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قانون المؤلف بالمحكمة الدستورية
تنسيقية النقابات الفنية تنبه إلى ما أسمته “نواقص القانون” أكدت تنسيقية الهيآت النقابية الفنية أنها قامت بكل الخطوات اللازمة في جو من المسؤولية والنضج، لإيداع طلب يخص مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالمحكمة الدستورية. ووجهت تنسيقية الهيآت النقابية طلبها إلى رئيس مجلس المستشارين،أكمل القراءة »
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