fbpx
اذاعة وتلفزيون

قانون المؤلف بالمحكمة الدستورية

منذ 4 دقائق
تنسيقية النقابات الفنية تنبه إلى ما أسمته “نواقص القانون” أكدت تنسيقية الهيآت النقابية الفنية أنها قامت بكل الخطوات اللازمة في جو من المسؤولية والنضج، لإيداع طلب يخص مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالمحكمة الدستورية. ووجهت تنسيقية الهيآت النقابية طلبها إلى رئيس مجلس المستشارين،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.