حوادث
جريمة قتل بالجديدة
اهتز درب الحاج الشاوي بالجديدة، صباح أمس (الأحد)، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب متزوج وأب لطفلين في عقده الثالث. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني ارتكب جريمته الشنعاء، بعدما نشب خلاف بينه وبين الضحية، إذ لم تعرف أسباب الخلاف بينهما الذي أدى إلى ارتكاب هذهأكمل القراءة »
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