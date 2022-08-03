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مجتمع

تفويت 120 هكتارا يثير جدلا

منذ 3 دقائق
مجلس الوصاية على الأراضي السلالية تلقى وثائق تكشف خبايا تحديد إداري شرد قبيلة تلقت وزارة الداخلية ومجلس الوصاية على الأراضي السلالية شكاية، تكشف تفويت أرض من 120 هكتارا في ظروف مشبوهة لإقصاء قبيلة بأكملها من الاستفادة. وانتفض المنتسبون إلى قبيلة آيت بني يعقوب بجماعة تمحضيت التابعة إدارياأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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