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الرياضة

مالية تادلة تنتعش بـ 115 مليونا

منذ دقيقة واحدة
انتعشت الخزينة المالية لشباب قصبة تادلة، ب 115 مليونا، منها منحة المجلس البلدي المقدرة ب 100 مليون، و15 مليون منحة المجلس الإقليمي. ومباشرة بعد توصل الفريق بالمبلغ المالي، سارع اثنان من أعضاء المكتب المسير إلى استخلاص مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق، والبالغة 85  مليونا، فيما تم صرفأكمل القراءة »

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