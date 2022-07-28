وطنية
بنكيران: مرحلة البصري لن تعود
دخل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في مواجهة ساخنة مع وزارة الداخلية، معلنا “الحرب” معها، بسبب البلاغ الصادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي كال اتهامات شتى إلى الحزب نفسه، على خلفية ما ورد من طعن في الانتخابات الجزئية بمكناس على لسان بنكيران. وقال بنكيران، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا