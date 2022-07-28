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وطنية

بنكيران‭: ‬مرحلة‭ ‬البصري‭ ‬لن‭ ‬تعود

منذ دقيقتين
دخل‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ساخنة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬معلنا‭ “‬الحرب‭” ‬معها،‭ ‬بسبب‭ ‬البلاغ‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬الذي‭ ‬كال‭ ‬اتهامات‭ ‬شتى‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬طعن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬بمكناس‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬بنكيران‭.‬ وقال‭ ‬بنكيران،‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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