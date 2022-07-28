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الصباح الفني

حاجي‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬بطاقته‭ ‬المهنية‭ ‬

منذ دقيقتين
سعيد‭ ‬حاجي‭                            (‬خاص‭)‬
التشكيلي‭ ‬يشكو‭ ‬إقصاءه‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬وأروقتها‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬ فجر‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬سعيد‭ ‬حاجي،‭ ‬أخيرا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬بإعلانه‭ ‬إعادته‭ ‬بطاقته‭ ‬المهنية‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬إقصاء‭ ‬ممنهجا‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنشطة‭ ‬الوزارة‭.‬ وقال‭ ‬سعيد‭ ‬حاجي،‭ ‬في‭ ‬حديث‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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