الصباح الفني
حاجي يتخلى عن بطاقته المهنية
التشكيلي يشكو إقصاءه من أنشطة وزارة الثقافة وأروقتها أزيد من عشرين سنة فجر الفنان التشكيلي سعيد حاجي، أخيرا، مفاجأة بإعلانه إعادته بطاقته المهنية إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، احتجاجا على ما اعتبره إقصاء ممنهجا له منذ أزيد من عشرين سنة من مختلف أنشطة الوزارة. وقال سعيد حاجي، في حديثأكمل القراءة »
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