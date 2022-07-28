الصباح الفني
مراكش تحتضن حفل ”عيد الشباب”
تحتضن مراكش، 20 غشت المقبل، بالملعب الكبير، حفلا فنيا لمناسبة عيد الشباب وإحياء لذكرى ثورة الملك والشعب، إذ اختير أن يكون تحت شعار “شبابنا، ثروتنا”. وسيعرف الحفل، الذي شرعت الجهة المنظمة له في الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مغنين مغاربة شباب، من بينهم منال بنشليخة ولارتيست ونعمان بلعياشيأكمل القراءة »
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