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الصباح الفني

مراكش‭ ‬تحتضن‭ ‬حفل‭ ‬‭”‬عيد‭ ‬الشباب‭”‬

منذ دقيقة واحدة
ملصق الحفل (خاص)
تحتضن‭ ‬مراكش،‭ ‬20‭ ‬غشت‭ ‬المقبل،‭ ‬بالملعب‭ ‬الكبير،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الشباب‭ ‬وإحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب،‭ ‬إذ‭ ‬اختير‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬شبابنا،‭ ‬ثروتنا‭”.‬ وسيعرف‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬شرعت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشاركة‭ ‬مغنين‭ ‬مغاربة‭ ‬شباب،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬منال‭ ‬بنشليخة‭ ‬ولارتيست‭ ‬ونعمان‭ ‬بلعياشي‭أكمل القراءة »


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