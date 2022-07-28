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وطنية

الصحراء‭ ‬جسر‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا

منذ دقيقة واحدة
من‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬لقمة‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإفريقية‭ ‬المنظمة‭ ‬بمراكش.   ‭(‬خاص‭)‬
مركز‭ ‬السياسات‭ ‬الدولية‭ ‬بواشنطن‭ ‬يرسم‭ ‬خارطة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬عبر‭ ‬المغرب خلص‭ ‬مركز‭ ‬السياسات‭ ‬الدولية‭ “‬غلوبال‭ ‬بوليسي‭ ‬إنستيتيوت‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬أصبح،‭ ‬بفضل‭ ‬دينامية‭ ‬التنمية‭ ‬الناجحة‭ ‬والمعرفة‭ ‬العميقة‭ ‬بإفريقيا،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يؤهله‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بدور‭ “‬إستراتيجي‭” ‬جسرا‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬الإفريقية‭.‬ وسجل‭ ‬باولو‭ ‬فون‭ ‬شيراك،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التفكير‭ ‬الأمريكي،‭أكمل القراءة »


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