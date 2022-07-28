وطنية
الصحراء جسر أمريكا إلى إفريقيا
مركز السياسات الدولية بواشنطن يرسم خارطة الأعمال التجارية في إفريقيا عبر المغرب خلص مركز السياسات الدولية “غلوبال بوليسي إنستيتيوت” إلى أن المغرب أصبح، بفضل دينامية التنمية الناجحة والمعرفة العميقة بإفريقيا، في وضع يؤهله للاضطلاع بدور “إستراتيجي” جسرا بين الولايات المتحدة والاقتصادات الإفريقية. وسجل باولو فون شيراك، رئيس مركز التفكير الأمريكي،أكمل القراءة »
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