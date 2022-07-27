الرياضة
أندية مهددة بالمنع من الانتداب
لجنة المالية تمهد لقرارات صارمة للترخيص للفرق الراغبة في دخول سوق الانتقالات تستعد لجنة مراقبة مالية الأندية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حرمان العديد من الأندية من الانتدابات الصيفية، بسبب وضعيتها المالية الحالية. وستفرض اللجنة ذاتها، إجراءات صارمة وزجرية ستمنع أندية البطولة من عقد الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا