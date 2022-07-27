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الرياضة

أندية مهددة بالمنع من الانتداب

منذ 4 دقائق
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لجنة المالية تمهد لقرارات صارمة للترخيص للفرق الراغبة في دخول سوق الانتقالات تستعد لجنة مراقبة مالية الأندية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حرمان العديد من الأندية من الانتدابات الصيفية، بسبب وضعيتها المالية الحالية. وستفرض اللجنة ذاتها، إجراءات صارمة وزجرية ستمنع أندية البطولة من عقد الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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