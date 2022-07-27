الرياضة
رحيل جماعي للاعبي برشيد
يجتاز يوسفية برشيد أزمة، بعد لجوء عدد كبير من اللاعبين المنتهية عقودهم إلى غرفة النزاعات للتوصل بمستحقاتهم المالية. وانتهت عقود 20 لاعبا دفعة واحدة، فيما راسل آخرون لجنة النزاعات من أجل فسخ عقودهم، وتمكينهم من تغيير الوجهة، لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية. وغادر إبراهيم نجم الدين وسفيان سعدان وفتاح أيت احمدأكمل القراءة »
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