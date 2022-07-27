وطنية
إشاعة تخرج البيضاء عن صمتها
أفيلال: اجتماعات لليقظة لوضع مخطط إستراتيجي لحماية العاصمة الاقتصادية من خطر العطش تعقد السلطات العمومية بالبيضاء اجتماعات دورية منذ ثلاثة أشهر لتقييم مخزون الماء الصالح للشرب وتحيين المعطيات حول وضعية السدود التي تزود المدينة، وتنسيق عمليات التدخل العادي والاستعجالي بين الولاية والجماعة وشركة “ليدك” والحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. وقالأكمل القراءة »
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