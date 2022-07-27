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وطنية

إشاعة‭ ‬تخرج‭ ‬البيضاء‭ ‬عن‭ ‬صمتها

منذ دقيقة واحدة
الجماعة‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬للتصدي‭ ‬إلى‭ ‬ندرة‭ ‬المياه‭                                    (‬أرشيف‭)‬
أفيلال‭: ‬اجتماعات‭ ‬لليقظة‭ ‬لوضع‭ ‬مخطط‭ ‬إستراتيجي‭ ‬لحماية‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬العطش تعقد‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لتقييم‭ ‬مخزون‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬وتحيين‭ ‬المعطيات‭ ‬حول‭ ‬وضعية‭ ‬السدود‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬المدينة،‭ ‬وتنسيق‭ ‬عمليات‭ ‬التدخل‭ ‬العادي‭ ‬والاستعجالي‭ ‬بين‭ ‬الولاية‭ ‬والجماعة‭ ‬وشركة‭ “‬ليدك‭” ‬والحوض‭ ‬المائي‭ ‬لأبي‭ ‬رقراق‭ ‬والشاوية‭.‬ وقال‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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