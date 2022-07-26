الرياضة
“شمس” الزمامرة تضرب مستور
اضطر هاشم مستور، اللاعب الجديد لنهضة الزمامرة، إلى الغياب عن تداريب فريقه، لمدة خمسة أيام بسبب المرض. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن هذا اللاعب التحق بتداريب الفريق الدكالي، الأسبوع الماضي، وتعرض في الحصة الأولى لـ «ضربة شمس»، لم يقو معها على إكمال التداريب، ما استدعى إخضاعه للعلاج، تحت إشرافأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا