الرياضة
اللبؤات يخرجن مرفوعات الرؤوس
المنتخب النسوي ينهي «كان» وصيفا وأداء ضعيف للحكمة الرواندية فشل المنتخب الوطني النسوي في الظفر بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، بعد هزيمته أمام نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وأنهى المنتخب الوطني النسوي مشاركته فيأكمل القراءة »
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