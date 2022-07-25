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وطنية

المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬8400‭ ‬مليار‭ ‬

منذ 25 ثانية
تعرض‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي،‭ ‬بعد‭ ‬انتعاشة‭ ‬2021،‭ ‬إلى‭ ‬صدمات‭ ‬قوية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬التقلبات‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬جل‭ ‬أسواق‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬والغذائية‭ ‬والمحروقات،‭ ‬وتوالي‭ ‬سنوات‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬النسيج‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ وأشار‭ ‬خبراء‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬المغرب‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬الجفاف‭ ‬يعيق‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬القوي‭أكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية


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