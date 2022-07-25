وطنية
المغرب يفقد 8400 مليار
تعرض الاقتصاد المغربي، بعد انتعاشة 2021، إلى صدمات قوية ممثلة في التقلبات التي تعرفها جل أسواق المواد الأولية والغذائية والمحروقات، وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على أداء النسيج الاقتصادي. وأشار خبراء البنك الدولي، في تقرير حول المغرب تحت عنوان “الجفاف يعيق الانتعاش الاقتصادي” إلى أن النمو القويأكمل القراءة »
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