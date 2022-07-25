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الصباح الفني

وليلي‭ ‬تحتفي‭ ‬بموسيقى‭ ‬العالم‭ ‬التقليدية

منذ 5 دقائق
من‭ ‬فعاليات‭ ‬إحدى‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭                        (‬خاص‭)‬
موعد‭ ‬سنوي‭ ‬لمد‭ ‬الجسور‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بالموروث‭ ‬الثقافي عاد‭ ‬مهرجان‭ ‬وليلي‭ ‬الدولي‭ ‬لموسيقى‭ ‬العالم‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬جديدة،‭ ‬ستستمر‭ ‬فعالياتها‭ ‬إلى‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬ وأفاد‭ ‬بلاغ‭ ‬للمنظمين‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بموقع‭ ‬أثري‭ ‬وتاريخي،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬بعض‭ ‬المهرجانات‭ ‬الكبرى،‭ ‬منها‭ ‬مهرجانا‭ ‬جرش‭ ‬وقرطاج،‭أكمل القراءة »


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