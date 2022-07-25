الصباح الفني
وليلي تحتفي بموسيقى العالم التقليدية
موعد سنوي لمد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل والاحتفاء بالموروث الثقافي عاد مهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية إلى جمهوره في دورة جديدة، ستستمر فعالياتها إلى الاثنين المقبل. وأفاد بلاغ للمنظمين أن المهرجان يعتبر من المهرجانات التي ترتبط بموقع أثري وتاريخي، من قبيل بعض المهرجانات الكبرى، منها مهرجانا جرش وقرطاج،أكمل القراءة »
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