الرياضة
جمع آسفي في 10 غشت
يعقد المكتب المديري لأولمبيك آسفي لكرة القدم جمعه العام العادي الأربعاء 10 غشت المقبل. وتوصل المنخرطون برسالة قصيرة عبر تقنية التواصل الفوري» واتساب» من المكتب تخبرهم بعقد الجمع العام في هذا التاريخ في انتظار تحديد موعد ومكان عقده بصفة رسمية. وينتظر مهتمون بشؤون الفريق العبدي الإعلان عن لائحة المرشحين لتسييرأكمل القراءة »
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