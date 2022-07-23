الرياضة
حمودان بالجيش لموسمين
تعاقد الجيش الملكي رسميا مع أحمد حمودان، قادما من اتحاد طنجة، بموجب عقد يمتد موسمين. وأعلن الفريق العسكري تعاقده مع حمودان عبر صفحته ب»فيسبوك»، دون إعطاء توضيحات أخرى بشأن قيمة الصفقة. وحاول الرجاء التعاقد مع اللاعب، لكنه اصطدم بتفاوضه مع الجيش الملكي منذ مدة. وخاض حمودان تجربة احترافية في صفوفأكمل القراءة »
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