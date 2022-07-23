fbpx
الرياضة

حمودان بالجيش لموسمين

منذ 3 دقائق
تعاقد الجيش الملكي رسميا مع أحمد حمودان، قادما من اتحاد طنجة، بموجب عقد يمتد موسمين. وأعلن الفريق العسكري تعاقده مع حمودان عبر صفحته ب»فيسبوك»، دون إعطاء توضيحات أخرى بشأن قيمة الصفقة. وحاول الرجاء التعاقد مع اللاعب، لكنه اصطدم بتفاوضه مع الجيش الملكي منذ مدة. وخاض حمودان تجربة احترافية في صفوفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.