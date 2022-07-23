الصباح الثـــــــقافـي
بنسعيد: السهرات ليست تبذيرا للمال
وزير الثقافة قال إنه حرص على استئناف مختلف التظاهرات الثقافية لتحريك عجلة الاقتصاد الثقافي قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوضعية الاجتماعية للفنانين تختلف من فنان إلى آخر، لكن يمكن أن “نتفق جميعا على أنه في المجمل تبقى صعبة ومؤلمة لنا جميعا وازدادت تدهورا بعد جائحة كوفيدأكمل القراءة »
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