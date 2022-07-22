حوادث
ضيافة تنتهي باغتصاب طفلة
صديق والد الضحية استدرجها إلى غرفة بمنزل الأسرة وهتك عرضها اهتزت إمنتانوت، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية تمثلت في تعرض طفلة لاغتصاب، من قبل صديق والدها بعد اختياره رد جميل استضافته والترحاب به ببيت الأسرة بهتك عرض ابنة المضيف. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبهأكمل القراءة »
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