الصباح الثـــــــقافـي
تكريم بوبكدي في مهرجان السينما والتراث
برمجة متنوعة ومسابقة للأفلام الروائية والوثائقية ستحظى المخرجة فاطمة بوبكدي بتكريم خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والتراث بميدلت المنظمة، من قبل الجمعية الفنية والثقافية والبيئية باغرم احولي، من عاشر غشت المقبل إلى رابع عشر منه. وجاء اختيار بوبكدي لتكريمها اعترافا بمجهوداتها في عالم الفن السابع، والتي توجت بعدةأكمل القراءة »
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