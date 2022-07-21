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“بوليساريو” تبيض أموال تبون بالإكوادور

منذ 7 دقائق
شبكة يتزعمها قياديون بالجبهة يستثمرون “مساعدات” الجزائر في مشاريع ربحية كشفت تسريبات من “بوليساريو” عن شبكة إجرامية يتزعمها قياديون في الجبهة، يتبادلون فيها الأدوار لنهب البترودولار المقتطع من أموال الشعب الجزائري، كل واحد يخصص في قطاع ويخطط، حسب موقعه ومنصبه، بما في ذلك من يحملون اسم وزير، إذ تورط صاحبأكمل القراءة »


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