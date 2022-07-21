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الرياضة

الوداد “يضحي” بمنحة العصبة

منذ 11 دقيقة
طلب من «كاف» صرفها في نزاعات «فيفا» و»طاس» للتمكن من الانتداب تنازل الوداد الرياضي عن منحة الفوز بلقب عصبة الأبطال (ملياران ونصف مليار)، لتسديد نزاعاته العالقة ب”فيفا” و”طاس”. وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن إدارة الوداد راسلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وطلبت منها صرف منح التتويج باللقب القاري، في تسديدأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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