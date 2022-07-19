الأولى
البيضاء على شفا العطش
أعلنت شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالبيضاء الكبرى، أنها توجد في مرحلة يقظة، تسبق مرحلتي الإنذار والأزمة، بخصوص ندرة المياه الصالحة للشرب. وأعدت الشركة مخطط عمل مفصلا، تقاسمته مع سلطات البيضاء يهدف إلى التدبير الأفضل لحالات الخصاص في الموارد المائية بالمجال الترابي للتدبير المفوض،أكمل القراءة »
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