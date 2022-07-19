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البـطالة تـهــدد مدربي الكرة

منذ 3 دقائق
شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعايير المطلوبة في المدربين للإشراف على الأندية الوطنية، في مختلف الأقسام التابعة لها، باعتماد شروط أكثر صرامة، خلال الفترة الممتدة بين 2022-2024، قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الأطر والأندية الوطنية. وفرضت جامعة الكرة على أندية القسم الوطني الأول التابعة للعصبة الاحترافية التعاقد معأكمل القراءة »


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