الأولى
البـطالة تـهــدد مدربي الكرة
شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعايير المطلوبة في المدربين للإشراف على الأندية الوطنية، في مختلف الأقسام التابعة لها، باعتماد شروط أكثر صرامة، خلال الفترة الممتدة بين 2022-2024، قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الأطر والأندية الوطنية. وفرضت جامعة الكرة على أندية القسم الوطني الأول التابعة للعصبة الاحترافية التعاقد معأكمل القراءة »
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